Порошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й ОПГБр в Авдеевке

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся в Донецкой области, в Авдеевке передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения систем видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

«Очень приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической «25-ки», которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, прославляя традиции украинских ВСУ, Десантно-штурмовых сил. Мне очень приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение», – подчеркнул Порошенко.

Экс-президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО «Дело громад» и «Res_Publika». Братья по оружию» за инициативу, реализуемую с начала этого года на передовой.

«Я хочу поблагодарить и воинов, и волонтеров за очень классную инициативу, уникальный проект – это установка и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения. Где будут приборы ночного видения, камеры с большим зумом, четко отмечающие любое движение вражеских сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения», – напомнил Петр Порошенко.

«Сегодня я горжусь тем, что привезен второй батальонный комплект. В Авдеевке другая геометрия, используемая для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны. Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы гривень. 50% собирает «Дело громад». На сегодняшний день более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление – 400 тысяч - было буквально позавчера. И это позволило сегодня привезти на фронт эти комплекты», – подчеркнул пятый президент.

По его словам, третий батальон 25-ки будет оснащен в скором времени.

Традиционно команда «Европейской Солидарности» привезла бойцам на передовую фрукты – на этот раз мандарины.

После ротации подразделений оборудование остается на позициях. Комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам сражаться с вражескими снайперами.

В общей сложности за счет Фонда Порошенко и волонтеров полностью оборудованы системой оптической разведки позиции 10 ГШБр, которую после ротации заменила 95 ОДШБр. В настоящее время идет оборудование видеонаблюдением позиций, которые занимает 25-я ОПГБр.