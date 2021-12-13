Мальта первой из стран ЕС легализует выращивание и владение каннабисом для личного использования

Обладание до 7 граммов вещества будет законным для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Мальта первой из стран ЕС легализует выращивание и владение каннабисом для личного использования
Фото: dpchas.com.ua

На этой неделе Мальта станет первой страной Европейского Союза, которая узаконит выращивание и хранение каннабиса для личного использования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По плану, владение до 7 граммов вещества будет законным для лиц в возрасте 18 лет и старше. Кроме того, будет разрешено выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с сохранением до 50 граммов высушенного продукта.

Во вторник ожидается голосование в парламенте в пользу этого закона, после чего документ подпишет президент страны, чтобы он вступил в силу в выходные. Об этом сообщил ответственный министр Оуэн Бонничи.

Как отмечает The Guardian, за шагом Мальты, наименьшего государства-члена ЕС, вероятно, произойдут изменения в законодательстве и других стран Европы в 2022 году.

Германия недавно объявила о шаге по созданию юридически регулируемого рынка после заявлений правительств Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов. Планируется референдум в Италии, а аналогичный закон уже принят в Канаде, Мексике и 18 штатах США.

Бонничи отметил, что его правительство не хочет поощрять употребление рекреационных наркотиков, но нет никаких доказательств того, что употребление каннабиса становится толчком к употреблению более сильных веществ.

"Сейчас наблюдается волна понимания того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорционален, несправедлив и причинял много страданий людям, ведущим образцовый образ жизни. Но тот факт, что они используют каннабис в личных целях, делает их преступниками", - сказал Бонничи.

По его словам, мальтийский подход направлен на то, чтобы избежать криминализации любого употребления каннабиса при одновременном регулировании, что обеспечивает снижение ущерба.

Так хранение до 28 граммов каннабиса приведет к штрафу от 50 до 100 евро, но без судимости. Лица младше 18 лет, у которых обнаружат каннабис, предстанут перед комиссией правосудия, но не будут подвергнуты аресту. Тем, кто употребляет каннабис в присутствии ребенка, грозит штраф от 300 до 500 евро.

Напомним, в марте полностью легализовали марихуану в Мексике.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует пересмотреть статус каннабиса в списке запрещенных веществ.

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