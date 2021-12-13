Зеленский вручил композитору Покладу орден Государства с присвоением звания Героя Украины

10 декабря Покладу исполнилось 80 лет.

Зеленский вручил композитору Покладу орден Государства с присвоением звания Героя Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с композитором Игорем Покладом и его супругой Светланой и вручил творцу орден Государства с присвоением звания Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно Мастером. Без преувеличения, ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат во всем мире. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", – сказал Зеленский.

Композитор и опермейстер Игорь Поклад является автором более 150 песен. В его творчестве – музыкальные спектакли "Конотопская ведьма", "Рождественская ночь", "Москаль-чародей", "Засватанная – невенчанная", "Такое еврейское счастье", "Чмырь", рок-опера "Ирод" и т.д. Он плодотворно работал в кино с режиссерами Леонидом Быковым, Андреем Бенкендорфом, Николаем Засеевым в более чем в 40 художественных и телефильмах.

Поклад написал музыку к анимационным лентам "Как казаки…", "Энеида" и другим.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 10 декабря Покладу исполнилось 80 лет.

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