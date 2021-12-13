Зеленский назначил послов Украины в пяти странах

По совместительству президент также назначил посла в Италии послом в Республике Мальта, а посла в Сингапуре – послом в Брунее Даруссалами.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Сербии, Нидерландах, Вьетнаме, Брунее Даруссалами и Мальте.

Соответствующие указы №643/2021 - №647/2021 опубликованы на сайте Офиса президента.

Послом Украины в Республике Сербия назначен Владимир Толкач. Предварительно с этой должности был уволен Александр Александрович (указ №641/2021).

Зеленский назначил послом в Королевстве Нидерланды Максима Кононенко.

Александр Гаман стал послом во Вьетнаме, однако предварительно он был уволен с должности представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству (указ №642/2021).

По совместительству президент также назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом в Республике Мальта, а посла в Сингапуре Екатерину Зеленко – послом в Брунее Даруссалами.