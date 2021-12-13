Обнародованы доносы чекистов на писателя Хвылевого и его предсмертная записка

Центр исследований освободительного движения с Архивом Службы безопасности Украины опубликовали 50 архивных документов из дела украинского писателя Николая Хвылевого (Николай Фитилев, 1893-1933 годы жизни). Сегодня, 13 декабря, исполнилось 128 лет со дня рождения Хвылевого.

Об этом сообщается на сайте Центра.

В электронной версии можно ознакомиться с анкетой из дела-формуляра на Хвылевого, агентурными донесениями о второй части романа "Вальдшнепы", о возвращении Хвылевого из-за границы. Также обнародовано письмо писателя к матери, его предсмертная записка, а также - предсмертная записка к дочери.

Среди опубликованных архивов – доносы агентов на писателя, письма и предсмертные записки и протокол допроса супруги писателя Юлии Уманцевой от 13 мая 1933 года.

Как информирует Центр исследований освободительного движения, советские спецслужбы завели дело-формуляр на Хвылевого, добавив в анкету несколько сведений: год и место рождения, адрес, профессию, прозвище. Среди чекистов писателя называли "Вальдшнеп", согласно названию романа. Прозвище писателя говорит о том, что спецслужбы следили за его творчеством.

Фото: drive.google.com

"Что делают герои Хвылевого – пьют, развращают, бегают за юбками, ездят на автомобилях, жрут сенаторские и детские пайки, словом, новое мещанство с партбилетами", – говорится в ангентурной сводке.

Агенты возмущались, что в произведениях писателя "вся работа ЧК представлена как черный трибунал, состоящий из садистов, подавляющих интеллигента и заставляющих его убить свою же мать". Одного из доносчиков возмутило название статьи "Московские задрипанки", а еще большее - ее содержание.

"РоSSия же самостоятельное государство? Самостоятельное. Вот и мы самостоятельное… Не надо путать наш политический союз с литературой. От русской литературы, от ее стилей украинская поэзия должна как можно скорее убегать", - говорится в статье.

Агенты доносили также на литературное объединение ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы), в которое входил Хвылевой. Членов ВАПЛИТЕ вынудили завершить деятельность организации в 1928 году за "воинственный национализм". Однако и после запрета за "ваплитянцами" следили советские органы.

Среди опубликованных материалов есть личные письма Хвылевого, в частности, от его матери. Из переписки видно, что мать писателя была в затруднительном положении, переживала голод.

Как известно, 13 мая 1933 года Хвылевой застрелился в собственной квартире в Харькове. Тогда говорили, что такой его шаг мог повлечь за собой арест Михаила Ялового, материальные затруднения и ужасное положение украинского села во время голодомора.

Николай Хвылевой (Фитилев Николай Григорьевич) родился 13 декабря 1893 года в поселке Тростянец Сумской области. В 1916 году он вернулся с войны с большевистскими взглядами, а в апреле 1919-го вступил в ряды коммунистов. В 1921 году Хвылевой переехал в Харьков, где начал издавать свои произведения.

Хвылевой был писателем-авангардистом и памфлетистом. Именно ему принадлежат слова "Даешь Европу!", когда шла дискуссия о том, куда должна двигаться возрожденная культура Украины - в сторону Москвы или Европы.

"Вы спрашиваете, какая Европа? Берите, какую хотите: прошлую или современную, буржуазную или пролетарскую, вечную или изменчивую... Европа – это европейский интеллигент в лучшем понимании этого слова. Это, если хотите, знакомый нам чернокнижник из Вюртенберга, который показал нам грандиозную цивилизацию и открыл перед нами безграничные перспективы, это доктор Фауст, когда понимать его как любознательный человеческий дух... Именно эта страшная сила и есть упомянутый нами тип, и есть психологическая Европа, на которую мы должны ориентироваться. Именно она выведет наше молодое искусство на большой и радостный тракт к мировой цели», – писал Хвылевой.

Напомним, в сентябре украинский ПЕН составил ТОП-100 знаковых романов и повестей на украинском языке, в который вошли произведения Хвылевого.