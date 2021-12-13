Обнародованы доносы чекистов на писателя Хвылевого и его предсмертная записка

Сегодня исполнилось 128 лет со дня рождения писателя.

Обнародованы доносы чекистов на писателя Хвылевого и его предсмертная записка
Фото: glavcom.ua

Центр исследований освободительного движения с Архивом Службы безопасности Украины опубликовали 50 архивных документов из дела украинского писателя Николая Хвылевого (Николай Фитилев, 1893-1933 годы жизни). Сегодня, 13 декабря, исполнилось 128 лет со дня рождения Хвылевого.

Об этом сообщается на сайте Центра.

В электронной версии можно ознакомиться с анкетой из дела-формуляра на Хвылевого, агентурными донесениями о второй части романа "Вальдшнепы", о возвращении Хвылевого из-за границы. Также обнародовано письмо писателя к матери, его предсмертная записка, а также - предсмертная записка к дочери.

Среди опубликованных архивов – доносы агентов на писателя, письма и предсмертные записки и протокол допроса супруги писателя Юлии Уманцевой от 13 мая 1933 года.

Как информирует Центр исследований освободительного движения, советские спецслужбы завели дело-формуляр на Хвылевого, добавив в анкету несколько сведений: год и место рождения, адрес, профессию, прозвище. Среди чекистов писателя называли "Вальдшнеп", согласно названию романа. Прозвище писателя говорит о том, что спецслужбы следили за его творчеством.

Фото: drive.google.com

"Что делают герои Хвылевого – пьют, развращают, бегают за юбками, ездят на автомобилях, жрут сенаторские и детские пайки, словом, новое мещанство с партбилетами", – говорится в ангентурной сводке.

Агенты возмущались, что в произведениях писателя "вся работа ЧК представлена как черный трибунал, состоящий из садистов, подавляющих интеллигента и заставляющих его убить свою же мать". Одного из доносчиков возмутило название статьи "Московские задрипанки", а еще большее - ее содержание.

"РоSSия же самостоятельное государство? Самостоятельное. Вот и мы самостоятельное… Не надо путать наш политический союз с литературой. От русской литературы, от ее стилей украинская поэзия должна как можно скорее убегать", - говорится в статье.

Агенты доносили также на литературное объединение ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы), в которое входил Хвылевой. Членов ВАПЛИТЕ вынудили завершить деятельность организации в 1928 году за "воинственный национализм". Однако и после запрета за "ваплитянцами" следили советские органы.

Среди опубликованных материалов есть личные письма Хвылевого, в частности, от его матери. Из переписки видно, что мать писателя была в затруднительном положении, переживала голод.

Как известно, 13 мая 1933 года Хвылевой застрелился в собственной квартире в Харькове. Тогда говорили, что такой его шаг мог повлечь за собой арест Михаила Ялового, материальные затруднения и ужасное положение украинского села во время голодомора.

Николай Хвылевой (Фитилев Николай Григорьевич) родился 13 декабря 1893 года в поселке Тростянец Сумской области. В 1916 году он вернулся с войны с большевистскими взглядами, а в апреле 1919-го вступил в ряды коммунистов. В 1921 году Хвылевой переехал в Харьков, где начал издавать свои произведения.

Хвылевой был писателем-авангардистом и памфлетистом. Именно ему принадлежат слова "Даешь Европу!", когда шла дискуссия о том, куда должна двигаться возрожденная культура Украины - в сторону Москвы или Европы.

"Вы спрашиваете, какая Европа? Берите, какую хотите: прошлую или современную, буржуазную или пролетарскую, вечную или изменчивую... Европа – это европейский интеллигент в лучшем понимании этого слова. Это, если хотите, знакомый нам чернокнижник из Вюртенберга, который показал нам грандиозную цивилизацию и открыл перед нами безграничные перспективы, это доктор Фауст, когда понимать его как любознательный человеческий дух... Именно эта страшная сила и есть упомянутый нами тип, и есть психологическая Европа, на которую мы должны ориентироваться. Именно она выведет наше молодое искусство на большой и радостный тракт к мировой цели», – писал Хвылевой.

Напомним, в сентябре украинский ПЕН составил ТОП-100 знаковых романов и повестей на украинском языке, в который вошли произведения Хвылевого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ могла отравить роSSийского писателя Быкова "Новичком", - BellingcatФСБ могла отравить роSSийского писателя Быкова "Новичком", - Bellingcat
Фамилии причастных к земельным махинациям будут обнародованы, - ЛещенкоФамилии причастных к земельным махинациям будут обнародованы, - Лещенко
Обнародованы записи с показаниями выданных РФ боевиков ЧВК "Вагнер" об участии в войне на ДонбассеОбнародованы записи с показаниями выданных РФ боевиков ЧВК "Вагнер" об участии в войне на Донбассе
Обнародованы архивные донесения иностранных дипломатов о ГолодомореОбнародованы архивные донесения иностранных дипломатов о Голодоморе
Обнародованы полсотни рассекреченных документов КГБ о слежке за Радіо СвободаОбнародованы полсотни рассекреченных документов КГБ о слежке за Радіо Свобода
Обнародованы имена военнослужащих, погибших под Желобком
Минкультуры пополнило "черный список" четырьмя писателямиМинкультуры пополнило "черный список" четырьмя писателями
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Обнародованы выводы Венецианской комиссии по украинскому закону об образованииОбнародованы выводы Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании
Обнародованы новые данные ООН о потерях Украины за время войны на ДонбассеОбнародованы новые данные ООН о потерях Украины за время войны на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости