Оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Екатериновки на Луганщине враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Напомним, 10 декабря украинская сторона Трехсторонней контактной группы по Донбассу предложила три инициативы, каждая из которых была отвергнута роSSийской стороной.