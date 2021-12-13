В Винницкой и Хмельницкой областях с 15 декабря отменяется "красный" уровень эпидопасности

Местные власти призвали позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались.

В Винницкой и Хмельницкой областях с 15 декабря отменяется "красный" уровень эпидопасности
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Винницкой и Хмельницкой областях стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, поэтому с 15 декабря в этих регионах отменяются ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий.

"В течение последней недели показатели заболеваемости и госпитализации в этих двух областях пошли на убыль. Это позволяет отменить ограничение "красного" уровня эпидопасности. Но прошу глав областных администраций и местные власти позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались. Это - важно, ведь мы должны быть готовы к потенциальным последующим волнам пандемии", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Участники заседания также обсудили вопросы состояния обеспечения людей качественной питьевой водой и одобрили План работы Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на следующий год и План мероприятий по подготовке и пропуску ледохода, наводнения и паводков в 2022 году.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вскоре Винницкая и Хмельницкая области выйдут из "красной" зоны. Минздрав уже вынес этот вопрос на рассмотрение госкомиссии.

Винницкая область находится в "красной" зоне с 18 ноября, Хмельницкая – с 30 октября.

7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская. В "красной" зоне остаются 10 регионов Украины.

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