ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Кроме самой компании, под ограничения попали восемь человек.

Европейский союз ввел санкции против роSSийской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, представляющих угрозу Ливии, Сирии и Украине.

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС , пишет "Интерфакс-Украина".

Под санкции, кроме самой компании, попали, в частности, восемь человек. Среди них – отмеченный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы "Вагнера", подрывающей мир, стабильность и безопасность в Ливии".

Также в списке санкций фигурирует Дмитрий Уткин, названный там учредителем ЧВК "Вагнер". Под его командованием осуществлялись действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в список санкций попал названный в нем одним из учредителей ЧВК "Вагнера" Андрей Трошев, поддерживающий власти Сирии. Кроме того, санкции ввели также против Андрея Богатова, одного из основных участников ЧВК, Дениса Харитонова и Сергея Щербакова, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.