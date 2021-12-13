Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз", но "более продвинутый и более стабильный"

Он также отметил, что не ставит перед собой никаких сроков.

Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз", но "более продвинутый и более стабильный"
Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что в новом союзе Белоруси с Россией учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.

Об этом он рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT

"Этот союз будет более продвинутым и стабильным. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт... А во-вторых, ведь мы вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого, и что нам в будущем не понадобится", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что не ставит перед собой никаких сроков создания этого союза.

"25-й, 30-й или какой-нибудь год... Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы", - добавил Лукашенко.

Напомним, интеграция РоSSии с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публикуют.

В 2019 году Путин и Лукашенко договорились, что РоSSия и Белоруссия в рамках объединения в Союзное государство создадут единый парламент и правительство. В сентябре 2020 года премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Лукашенко заявил о достижении прогресса в отношении Союзного государства.

Президент РоSSии Владимир Путин говорит, что для него развал СССР стал трагедией и распадом исторической РоSSии.

Согласно данным опроса, большинство украинцев не сожалеют о распаде СССР и проголосовали бы за провозглашение независимости, если бы пришлось.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкцииЛукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции
Более 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексииБолее 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексии
Минэнергетики назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"Минэнергетики назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Путин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностьюПутин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностью
Зеленский прокомментировал переговоры Байдена с ПутинымЗеленский прокомментировал переговоры Байдена с Путиным
Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с ПутинымПорошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с ПутинымЗеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с Путиным
Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости