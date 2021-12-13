Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз", но "более продвинутый и более стабильный"

Он также отметил, что не ставит перед собой никаких сроков.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что в новом союзе Белоруси с Россией учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.

Об этом он рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT

"Этот союз будет более продвинутым и стабильным. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт... А во-вторых, ведь мы вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого, и что нам в будущем не понадобится", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что не ставит перед собой никаких сроков создания этого союза.

"25-й, 30-й или какой-нибудь год... Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы", - добавил Лукашенко.

Напомним, интеграция РоSSии с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публикуют.

В 2019 году Путин и Лукашенко договорились, что РоSSия и Белоруссия в рамках объединения в Союзное государство создадут единый парламент и правительство. В сентябре 2020 года премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Лукашенко заявил о достижении прогресса в отношении Союзного государства.

Президент РоSSии Владимир Путин говорит, что для него развал СССР стал трагедией и распадом исторической РоSSии.