Арахамия похвалил журналистов за огласку скандала с Гогилашвили

"Вот здесь – как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевая".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что широкое освещение в средствах массовой информации поведения бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили является "предохранителем", который позволит чиновникам избежать подобных ситуаций в будущем.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вот здесь - как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевая. Поскольку, когда такие истории получают огласку, имена "героев" становятся номинальными, то это - определенная прививка. Она может работать, как и любая прививка какое-то время, но достаточно длительный период. И для людей это будет маркером, условным стандартом, как не нужно делать. То есть есть best practices – хорошие практики, а есть worst practices – плохие практики", - сказал Арахамия.

По его словам, тогда чиновники всех уровней должны понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция, "независимо от их статуса, ранга, связей".

"Президент очень быстро отреагировал. И это верный ход", - подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что некоторые считали эту ситуацию постановочной, хотя это не так, поскольку "ущерб от инцидента больше, чем дивиденды".

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы. Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовика: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

После этого глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения. Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря президент Владимир Зеленский попросил Монастырского и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили. Сегодня, 13 декабря, его уволили.

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. До 2010 года проживал в РоSSии, работал ответственным за связи с общественностью в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых в Ростове-на-Дону. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".

Гогилашвили назначили замминистра внутренних дел после победы Зеленского на президентских выборах. Он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником Зеленского.

Ранее Центр журналистских расследований выяснил, что у Гогилашвили есть действующий паспорт гражданина РоSSийской Федерации, индивидуальный налоговый номер и загранпаспорт.