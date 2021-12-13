В СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе

"По прогнозам эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной".

В СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны, эпидемическая ситуация в Украине в новогодние праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться уже на этой неделе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, заметил секретарь СНБО Алексей Данилов", - сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что в связи с приближением Рождественских и новогодних праздников были приняты соответствующие приказы Министерства здравоохранения и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мероприятиям во время работы горнолыжных курортов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отдельно также наработаны противоэпидемические мероприятия при проведении крупных массовых мероприятий.

Напомним, что в Украине заражений "омикроном" пока не обнаруживали. Штамм "омикрон" появился в ноябре на юге Африки, после чего ВОЗ почти сразу объявила его вызывающим беспокойство. Главная особенность нового штамма заключается в необычно большом количестве мутаций, в том числе в спаечном белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый омикрон-вариант ковида имеет феноменальную скорость распространения.

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