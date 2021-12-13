Лидер Приднестровья победил единственного соперника на президентских выборах

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тыс. человек.

В воскресенье в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошли президентские выборы, на которых победил действующий лидер Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией .

Об этом сообщает РБК.

Красносельского поддерживают Москва и местная партия "Обновление", контролирующая большинство мест в парламенте (29 из 33).

По данным ЦИК, глава непризнанной республики получил 79,4% голосов. В общей сложности, по данным комиссии, в голосовании приняли участие более 144 тыс. человек.

На втором месте – депутат райсовета Григориополя Сергей Пинзарь (11,8% голосов), еще 8,8% бюллетеней признаны недействительными.

В избирательных бюллетенях кандидатов было двое - Красносельский и Пинзарь. Ранее о своих президентских амбициях заявляли пятеро. Один претендент Сергей Дечев за несколько недель до выборов неожиданно отозвал свою кандидатуру. Бывшему депутату Анатолию Дыруну и общественному деятелю Николаю Малышеву было отказано в регистрации на основании недостаточного количества собранных подписей. Оба утверждают, что на них оказывали давление, а членам команд угрожали.

Для Красносельского это будет второй президентский срок. В первый раз его избрали в декабре 2016 года 62,23%. За его основного соперника, бывшего президента Евгения Шевчука, проголосовали 27,38% избирателей.

Власти Молдовы заранее объявили голосование нелегитимным.

"Мы считаем эти выборы незаконными, поэтому никаких ожиданий относительно результатов у нас нет", — заявила в середине ноября президент Майя Санду.

Напомним, бывший президент Молдовы Игорь Додон в прошлом году заявлял о готовности предоставить автономию Приднестровью.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку РоSSии – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда участвовали и отдельные бойцы, и целые подразделения и части роSSийской армии со своим вооружением и боевой техникой.