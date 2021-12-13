Пенсионеры смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды, - Зеленский

Полностью вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. гривен на социальные нужды, в том числе – на лекарства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Программа "Е-поддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19", - написал он в Twitter .

Президент отметил, что чиновники уже получили необходимые поручения.

Напомним, 8 декабря Зеленский подписал закон о выделении вакцинированным украинцам по тысяче гривен.

Средства с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Запуск программы "е-Поддержка" назначен на 19 декабря. Заявку на получение 1000 гривен за вакцинацию на первом этапе следует подать до 29 декабря.