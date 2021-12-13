Кива просит лишить журналиста Мокрика аккредитации в Раде

Этот вопрос комитет будет рассматривать на заседании 15 декабря.

Кива просит лишить журналиста Мокрика аккредитации в Раде
Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обратился в парламентский Комитет по свободе слова о лишении журналиста проекта расследований Bihus.info Даниила Мокрика аккредитации в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Соответствующий вопрос комитет будет рассматривать на заседании 15 декабря, о чем идет речь в повестке дня. Мокрик получил приглашение на это заседание и планирует присутствовать.

Кива инкриминирует журналисту "грубое нарушение журналистской этики и распространение откровенно ложной информации".

Напомним, 1 декабря проект Bihus.info выпустил материал, где Мокрик продемонстрировал фото денег и золота, якобы найденных во время обыска в доме Кивы. Впоследствии редакция принесла извинения и признала, что часть этих фотографий, полученных от источника в правоохранительных органах, касается другого дела.

В феврале в кулуарах парламента Кива обматерил Мокрика, который спросил у него об отмывании денег через конвертационные центры. Редакция Bihus.info по этому пожаловалась в полицию, Комитет Рады по вопросам свободы слова и Комитет по вопросам регламента и депутатской этики. Последний не нашел правовых оснований для наказания нардепа.

Также по заявлению Мокрика Государственное бюро расследований открыло производство о препятствовании журналистам, которых не пустили в защиту кандидатской диссертации Кивы.

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