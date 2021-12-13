Больше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опрос

38,1% выехали бы на работу в Чехию, 32,4% – Австрию, 31,3% – Польшу.

47,8% опрошенных украинцев хотели бы выехать на постоянную или временную работу в Германию, если бы у них была такая возможность.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

В частности, 38,1% выехали бы на работу в Чехию, 32,4% – Австрию, 31,3% – Польшу , 23,8% – Литву, 21,8% – Словакию, 13,4% – Венгрию, 7, 8% – Румынию, 6,7% – Молдову.

32,7% опрошенных сообщили, что не выехали бы на работу ни в одну из этих стран, а 0,6% - затруднились определиться с ответом.

Большинство опрошенных считают, что такие страны Центральной Европы, как Польша , Румыния, Словакия и Чехия, относятся к Украине преимущественно дружески или нейтрально. В то же время, абсолютное большинство украинцев считают, что Польша (52%) и Чехия (49,7%) относятся благосклонно к Украине.

Наиболее скептическую оценку по отношению к Украине получила Венгрия. Впрочем, даже в этом случае доля тех, кто воспринимает отношение Венгрии как дружеское (28%), почти вдвое больше тех, кто считает отношение официального Будапешта к Киеву враждебным (15,5%).

Для путешествий и отдыха украинцы чаще предпочитали Германию (67,5%), Австрию (64,1%) и Чехию (63,4%). Далее следуют практически с одинаковым результатом Литва (52,1%), Польша (51,7%) и Словакия (49,4%).

Относительно меньше опрошенных склонялось к путешествиям в Венгрию (42,6%), Румынию (34,8%) и Молдову (33%). 10% не поехали бы ни в одну из этих стран, а 0,5% ответили "не знаю".

Наибольшее одобрение опрошенных имеют товары из Германии (79,9%). Также украинцы предпочитают и готовы рекомендовать товары из Польши (57,4%), Чехии (57,2%) и Австрии (56,2%). Наименьший уровень одобрения имеют товары из Литвы (46,2%), Словакии (43,5%), Венгрии (38%), Румынии (29,4%), Молдовы (29,2%). 9,6% не рекомендовали бы товары ни из одной из этих стран, а 3,4 ответили "не знаю".

Напомним, около 9 миллионов украинцев работают за границей и пересылают в Украину около $6,5 млрд. ежегодно.

Ранее сообщалось, что 43% вернувшихся украинских заробитчан не планируют снова выезжать за границу. Среди причин этого – сложность официального трудоустройства.