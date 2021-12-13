Депутата облсовета в Днепре пытались убить из автомата с дистанционным управлением

Фото: dp.npu.gov.ua

Национальная полиция задержала 45-летнего мужчину по подозрению в подготовке к убийству депутата Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры и полиции.

В четверг, 8 декабря, в городе Днепре перед офисом депутата на проспекте Дмитрия Яворницкого взорвался автомобиль. После того, как машину погасили, полицейские обнаружили внутри автомат Калашникова, приспособленный для совершения стрельбы с дистанционным приведением в действие.

"Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указан механизм", – пишет полиция.

Из автомата было произведено не менее трех выстрелов, после чего автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.

10 декабря полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, "у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства".

У него обнаружили пистолет почти 100 патронов калибра 5.45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Ему сообщили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Фото: dnipr.gp.gov.ua