Кассация в Верховном Суде по делу Стерненко и Демчука назначена на 10 февраля

Адвокаты будут добиваться закрытия уголовного производства и полного оправдания.

Верховный Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы адвокатов активиста Сергея Стерненко на 10 февраля. Речь идет о деле по обвинению в похищении человека, в котором осужден и Руслан Демчук.

На странице юридической компании "Миллер" в Facebook указано – адвокаты считают, что решения судов предыдущих инстанций в отношении Стерненко и Демчука "приняты с нарушением норм уголовного процесса, основываются на ненадлежащих и недопустимых доказательствах, которые никак не могут свидетельствовать об их виновности".

"В Верховном Суде мы будем настаивать на закрытии уголовного производства и полном оправдании наших клиентов", – сообщили в юридической компании.

Напомним, что Стерненко по этому делу был оправдан за якобы похищение у потерпевшего 300 гривен, но признан виновным за хранение одного патрона. Точнее – ему по статье о похищении человека одобрили приговор, но там истек срок давности. Приговор по статье о ношении огнестрельного оружия был отменен, потому что пистолет признали стартовым. Но признали виновным в хранении боеприпаса – одного патрона 5.45 мм. Стерненко назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на год.

Апелляционный суд оставил действующим решение суда первой инстанции по вине Стерненко и Демчука по статье о похищении человека (ст.146 УКУ), по которой истекли сроки давности.

Адвокаты считают, что в этом деле не был соблюден принцип верховенства права.

"В соответствии со ст. 17 УПК Украины лицо считается невиновным в совершении уголовного правонарушения и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлен обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного правонарушения и должен быть оправданным, если сторона обвинения не докажет виновность лица вне разумного сомнения. В этом деле мы можем видеть применение нормы с точностью до наоборот, о чем свидетельствуют предыдущие решения судей", - считают адвокаты.

Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы огласил приговор Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году Сергея Щербича. Стерненко признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания из-за сроков давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил Демчук.

Щербич заявлял, что его похитили и пытали, требуя отказаться от еще неполученного депутатского мандата.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.