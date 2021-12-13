Власть подавляет прогрессивные и инновационные силы новыми налогами, - Рудык

Лидер "Голоса" раскритиковала бюджет и закон 5600.

Власть подавляет прогрессивные и инновационные силы новыми налогами, - Рудык
Фото: пресслужба

Государство увеличивает налоги для малого и среднего бизнеса и тратит эти деньги на усиление власти Зеленского. Это подчеркивает лидер партии «Голос» Кира Рудык в своем блоге.

«Искаженная логика власти ведет к наращиванию долгосрочных кризисных явлений в экономике, которые наносят стране сопоставимый с роSSийской агрессией уровень ущерба. Очередные маркеры – госбюджет 2022 года, принятие закона 5600 против среднего класса и предпринимателей и полное игнорирование властью потребностей экономики 21 века», – отмечает народный депутат.

Она напомнила, что закон №5600 был анонсирован как вторая часть закона против олигархов. Но вместо дополнительных налогов на олигархов (например, увеличения ренты на руду) получили уменьшение налоговой нагрузки на олигархов и "целый букет новых налогов для бизнеса и граждан" - от дополнительных налогов на покупку жилья до налога на огороды.

«Вместо справедливых налоговых правил для всех, без льгот для крупного бизнеса, мы имеем странную ситуацию: олигархи либо получают пониженные налоги, либо вообще дотации из бюджета, а новые налоги вводятся для тех, кто больше всего пострадал от последних кризисов — коронавируса, энергетического кризиса и экономической стагнации - малый и средний бизнес, наемные работники, средний класс. Где здесь логика? — возмутилась лидер «Голоса».

По ее словам, интересы малого и среднего бизнеса, кроме отдельных депутатов и небольших оппозиционных фракций, никого не интересуют.

«Поддержка бизнеса во время карантина – 3 млрд грн для всех предпринимателей и еще 8 – для очередной популистской программы президента, 1000 гривен за вакцинацию. Этого недостаточно для защиты экономики от последствий кризиса. Украинская экономика стагнирует, и вместо того, чтобы создавать стимулы для ее развития, власть подавляет все прогрессивные и инновационные силы новыми налогами», — констатирует Кира Рудык.

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