Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции

Белорусский диктатор предостерег ЕС от введения новых санкций.

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что перекроет транзит роSSийского газа в Европу, если европейские санкции станут слишком болезненными.

Об этом сказал Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - цитирует Лукашенко государственное агентство "БелТА".

Лукашенко уже во второй раз за последнее время угрожает прибегнуть к такому шагу. Впервые о такой возможности Лукашенко упомянул в начале ноября в разгар кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши, когда в Варшаве допустили полное закрытие границы.

Напомним, что Европейский Союз ввел пять санкционных пакетов против Лукашенко и его режима.

В конце 2020 года Евросоюз с интервалами в месяц ввел три пакета персональных санкций за фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за репрессии против протестующих.

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске был введен четвертый пакет санкций, куда попали первые гиганты белорусской промышленности: "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ). Тогда же были утверждены секторальные санкции против Беларуси, нанесшие удар по таким секторам, как нефть и калий.

В начале декабря 2021 года в ответ на созданный Лукашенко миграционный кризис Евросоюз ввел пятый пакет санкций, куда попали еще несколько крупных компаний: "Белавиа", "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Химволокно", "Беларусьнефть".

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