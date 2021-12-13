Более 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексии

Более 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к оккупации этого региона.

Об этом свидетельствует опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Респондентов спрашивали, что они думают о нынешней политике Венгрии относительно венгерского нацменьшинства в Закарпатье - финансирование школ, учителей, предоставление грантов предпринимателям и тому подобное.

41,4% участников опроса назвали такие действия Венгрии подготовкой к возможному присоединению этих территорий к Венгрии. Только 19,9% считают это дружеской помощью венгерскому меньшинству на Закарпатье, а 18,4% - содействием развитию края на условиях Украины. Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Однако такое отношение к политике Венгрии на Закарпатье отличается от мнения самих жителей Закарпатской области. По результатам регионального опроса, проведенного в августе-сентябре в 2020 году, 31,5% респондентов назвали действия Венгрии дружеской помощью венгерскому меньшинству в Закарпатье, а еще 40% - содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства.

В общем, отношение украинцев к Венгрии довольно скептическое.

Социологи просили оценить отношение к Украине со стороны таких стран, как Польша , Венгрия, Словакия, Румыния и Чехия. Выяснилось, что только 28,3% украинцев считают Венгрию дружественным государством, а 15,3% – враждебным.

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией ухудшились в 2017 году из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Венгерский МИД начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие разозлившей Венгрию языковой статьи, но Будапешт это не устроило.

Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года. Сиярто открыто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины", после чего МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу.