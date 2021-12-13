Тимошенко призвала депутатов поддержать создание ВСК по "Нафтогазу"

По словам политика, последствия энергетического кризиса очень неутешительны.

Тимошенко призвала депутатов поддержать создание ВСК по "Нафтогазу"
Фото: ba.org.ua

«Батькивщина» требует от депутатов Верховной Рады проголосовать за создание ВСК по «Нафтогазу». Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

«Мы уже имеем первые неутешительные результаты искусственного энергетического кризиса. Вы не представляете что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен за кубометр, ни за тепло, ни за растущую электроэнергию в цене каждый день. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране, которую скрывают в цифрах, но люди ее видят на прилавках магазинов. Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, рост цен и товарную инфляцию ощущает каждая украинская семья, поэтому Верховная Рада должна срочно вмешаться в ситуацию.

«Я хотела бы, чтобы мы немедленно обсудили этот вопрос, потому что это прямо бьет по доходам каждой семьи. И на этом фоне не происходит индексаций ни заработных плат, ни пенсий, ни социальных выплат. Бедность, с которой вы предлагали покончить, не просто законсервована – ми перший раз в історії незалежності України вийшли на останнє місце на європейському континенті по ВВП. І про це все маєте звітувати та розказувати людям», – убежден лидер «Батькивщины».

Она также призвала руководство парламента выслушать физических лиц-предпринимателей, требующих под стенами Верховной Рады защитить их права.

«Я хочу напомнить "слугам народа", что вы пришли к власти благодаря поддержке этих малых предпринимателей, которые полагались на то, что вы сможете им какую-то поддержку. Но завершилось все тем, что первыми, кому вы нанесли удар, были ФЛПы. Вы не просто забрали у них льготную систему налогообложения, вы лишили их жизни, работы, способности содержать свои семьи.Они требуют на этой сессии принять законопроект 5866-1, который может их спасти.Поэтому давайте пригласим инициативную группу от ФЛП на встречу с лидерами фракций, чиновниками во главе с Председателем Верховной Рады, и послушаем, что им нужно для того, чтобы с 1 января они не начали десятками тысяч закрывать свой бизнес», – предложила Юлия Тимошенко.

Напоследок глава партии призвала депутатов проголосовать на этой неделе за постановление №6340 о создании Временной следственной комиссии по коррупционной деятельности "Нафтогаза", которая уже прошла комитет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос лишения мандатов исключенных из фракции "Слуга народа" депутатов остается открытым, – ФроловВопрос лишения мандатов исключенных из фракции "Слуга народа" депутатов остается открытым, – Фролов
"Талибан" пообещал поддержать желание "народа Крыма" быть вместе с РоSSией"Талибан" пообещал поддержать желание "народа Крыма" быть вместе с РоSSией
Германия призвала США воздержаться от санкций против "Северного потока-2", - AxiosГермания призвала США воздержаться от санкций против "Северного потока-2", - Axios
Зеленский анонсировал создание нового украинского авиаперевозчика и строительство трех аэропортовЗеленский анонсировал создание нового украинского авиаперевозчика и строительство трех аэропортов
Тимошенко призвала найти виновных в энергетическом кризисеТимошенко призвала найти виновных в энергетическом кризисе
Угля хватит до третьей декады декабря, - ТимошенкоУгля хватит до третьей декады декабря, - Тимошенко
Дисциплинарная комиссия "Слуги народа" сможет отозвать депутатов на местном уровнеДисциплинарная комиссия "Слуги народа" сможет отозвать депутатов на местном уровне
Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"
Тимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвоеТимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвое
Создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено, – РезниковСоздание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено, – Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости