Тимошенко призвала депутатов поддержать создание ВСК по "Нафтогазу"
По словам политика, последствия энергетического кризиса очень неутешительны.
«Батькивщина» требует от депутатов Верховной Рады проголосовать за создание ВСК по «Нафтогазу». Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.
«Мы уже имеем первые неутешительные результаты искусственного энергетического кризиса. Вы не представляете что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен за кубометр, ни за тепло, ни за растущую электроэнергию в цене каждый день. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране, которую скрывают в цифрах, но люди ее видят на прилавках магазинов. Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса», – подчеркнула Юлия Тимошенко.
По ее словам, рост цен и товарную инфляцию ощущает каждая украинская семья, поэтому Верховная Рада должна срочно вмешаться в ситуацию.
«Я хотела бы, чтобы мы немедленно обсудили этот вопрос, потому что это прямо бьет по доходам каждой семьи. И на этом фоне не происходит индексаций ни заработных плат, ни пенсий, ни социальных выплат. Бедность, с которой вы предлагали покончить, не просто законсервована – ми перший раз в історії незалежності України вийшли на останнє місце на європейському континенті по ВВП. І про це все маєте звітувати та розказувати людям», – убежден лидер «Батькивщины».
Она также призвала руководство парламента выслушать физических лиц-предпринимателей, требующих под стенами Верховной Рады защитить их права.
«Я хочу напомнить "слугам народа", что вы пришли к власти благодаря поддержке этих малых предпринимателей, которые полагались на то, что вы сможете им какую-то поддержку. Но завершилось все тем, что первыми, кому вы нанесли удар, были ФЛПы. Вы не просто забрали у них льготную систему налогообложения, вы лишили их жизни, работы, способности содержать свои семьи.Они требуют на этой сессии принять законопроект 5866-1, который может их спасти.Поэтому давайте пригласим инициативную группу от ФЛП на встречу с лидерами фракций, чиновниками во главе с Председателем Верховной Рады, и послушаем, что им нужно для того, чтобы с 1 января они не начали десятками тысяч закрывать свой бизнес», – предложила Юлия Тимошенко.
Напоследок глава партии призвала депутатов проголосовать на этой неделе за постановление №6340 о создании Временной следственной комиссии по коррупционной деятельности "Нафтогаза", которая уже прошла комитет.