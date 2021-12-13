Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27%, - КМИС
На втором месте Порошенко, на третьем – Тимошенко.
Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет наибольшую поддержку среди украинцев, за него проголосовали бы 27,1% среди определившихся с выбором.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии 3-11 декабря.
На втором месте – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 19,7%, на третьем – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11,3%.
ПророSSийский политик, представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, долгое время входивший в число основных претендентов на выход во второй тур президентских выборов, свой рейтинг растерял и уже имеет меньшую поддержку, чем Игорь Смешко. Приблизительно такой же рейтинг, как у Бойко, у Евгения Мураева и Дмитрия Разумкова.
|4-8 декабря 2020
|1-7 июня 2021
|3-11 декабря 2021
|Разница декабрь к декабрю
|%
|%
|%
|%
|Зеленский Владимир
|30,7
|30,6
|27,1
|-3,5
|Порошенко Петр
|21,1
|17,4
|19,7
|-1,4
|Тимошенко Юлия
|11,5
|12,7
|11,3
|-0,2
|Смешко Игорь
|7,3
|8,1
|7,7
|0,4
|Бойко Юрий
|13,7
|10,6
|6,6
|-7,1
|Мураев Евгений
|---
|5,5
|6,5
|---
|Разумков Дмитрий
|---
|---
|6,3
|---
|Гройсман Владимир
|---
|5,8
|5,1
|---
|Ляшко Олег
|2,9
|4,0
|4,8
|1,9
|Тягнибок Олег
|---
|---
|1,8
|---
|Рудык Кира
|0,3
|0,5
|0,5
|0,3
|Вилкул Александр
|2,2
|1,5
|---
|---
|Гриценко Анатолий
|6,4
|---
|---
|---
|Другой кандидат
|4,0
|3,2
|2,6
|-1,4
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,4%.
Напомним, что декабрьский опрос группы "Рейтинг" дает Зеленскому 23,5%, у Порошенко – только 13,4%.