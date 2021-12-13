Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27%, - КМИС

На втором месте Порошенко, на третьем – Тимошенко.

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет наибольшую поддержку среди украинцев, за него проголосовали бы 27,1% среди определившихся с выбором.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии 3-11 декабря.

На втором месте – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с 19,7%, на третьем – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11,3%.

ПророSSийский политик, представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, долгое время входивший в число основных претендентов на выход во второй тур президентских выборов, свой рейтинг растерял и уже имеет меньшую поддержку, чем Игорь Смешко. Приблизительно такой же рейтинг, как у Бойко, у Евгения Мураева и Дмитрия Разумкова.

4-8 декабря 2020 1-7 июня 2021 3-11 декабря 2021 Разница декабрь к декабрю % % % % Зеленский Владимир 30,7 30,6 27,1 -3,5 Порошенко Петр 21,1 17,4 19,7 -1,4 Тимошенко Юлия 11,5 12,7 11,3 -0,2 Смешко Игорь 7,3 8,1 7,7 0,4 Бойко Юрий 13,7 10,6 6,6 -7,1 Мураев Евгений --- 5,5 6,5 --- Разумков Дмитрий --- --- 6,3 --- Гройсман Владимир --- 5,8 5,1 --- Ляшко Олег 2,9 4,0 4,8 1,9 Тягнибок Олег --- --- 1,8 --- Рудык Кира 0,3 0,5 0,5 0,3 Вилкул Александр 2,2 1,5 --- --- Гриценко Анатолий 6,4 --- --- --- Другой кандидат 4,0 3,2 2,6 -1,4

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

Напомним, что декабрьский опрос группы "Рейтинг" дает Зеленскому 23,5%, у Порошенко – только 13,4%.