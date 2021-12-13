КМИС: рейтинг "ЕС" – 19,8%, "Слуги народа" – 18,4%

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, победу на них могли бы одержать партии "Европейская солидарность" или "Слуга народа", рейтинги которых находятся примерно на одном уровне.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 3-11 декабря.

Партию " ЕС " готовы поддержать 19,8% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), а "Слугу народа" - 18,4%.

"Разница в поддержке этих партий – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место", - говорится в сообщении КМИС.

Рейтинги других партий намного ниже: "Батькивщина" – 9,1%, "ОПЗЖ" – 9%, "Сила и честь" – 7%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,2%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1 , партия Разумкова – 4,8%, "Наши" – 4,4%, партия Шария – 4%.

"По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий как «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» статистически значимо не изменился. В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии «ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий «Голос» (с 3,5% до 1,7%) и «За будущее» (с 3,2% до 1,3%)", – подчеркнули социологи.

4-8 декабря 2020 1-7 июня 2021 3-11 декабря 2021 Разница декабрь 2021 против декабря 2020 % % % % «Европейская солидарность» (Порошенко) 16,9 18,5 19,8 +2,9 «Слуга народа» (Шуляк) 19,0 20,3 18,4 -0,6 «Родина» (Тимошенко) 10,1 12,0 9,1 -1,0 «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Бойко, Медведчук, Рабинович) 17,4 11,9 9,0 -8,4 «Сила и Честь» (Смешко) 5, 6 7,2 7,0 +1,4 Радикальная партия (Ляшко) 3,2 4,2 5,2 +2,0 «Украинская стратегия Гройсмана» 3,8 4,2 5,1 +1,3 «Умная политика» (Разумков) --- --- 4,8 --- «Наши» (Мураев) --- --- 4,4 --- «Партия Шария» 3,3 3,4 4,0 +0, 7 «Свобода» (Тягнибок) 2,9 1,8 3,3 +0,4 «УДАР» (Кличко) 1,8 2,1 2,6+ 0,8 «Голос» (Рудик) 3,5 2, 1 1,7 -1,8 «Самопомощь» (Садовый) 1,9 1,5 1,5 -0,4 «За Будущее» (Палка) 3,2 0,8 1,3 -1,9 «Национальный корпус» (Білецький) 0,4 0,9 0,9 +0,5 «ПроПозиція» (Филатов) 1,0 1,1 0,5 -0,5 «Україна – наш дім» (Колесніков) --- -- - 0,2 --- «Оппозиционный блок» 1,7 4,2 --- --- «Гражданская позиция» 3,2 3,5 --- --- Другая партия 1,2 0,5 1,1 ---

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

Напомним, что декабрьский опрос группы "Рейтинг" дает "Слуге народа" 18,0% голосов, а "Европейской солидарности" – только 13,7%.