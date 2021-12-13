Адвокаты Порошенко потребовали закрыть дела против экс-президента, инициированные Портновым

Адвокаты экс-президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко требуют закрыть все фейковые производства, зарегистрированные по заявлениям Андрея Портнова, который внесен в санкционный список США из-за коррупции и влияния на судебную систему Украины. Об этом адвокаты сообщили на брифинге.

Они также призвали правоохранительные органы Украины начать расследование против сообщников Портнова.

«9 декабря было официально сообщено о введении Министерством финансов США санкций против одиозного Портнова. Эти санкции – в определенном смысле новое “достижение” власти президента Зеленского. Санкции-это дело не новое в отношении украинских граждан, но не менее известные персонажи такие как Дубинский и Деркач в свое время получили свои санкции на основании другого законодательного акта США – а именно за вмешательство в выборы в США . Андрей Портнов – это новый шаг, поскольку санкции к нему введенные на основании акта Магнитского, то есть акта о блокировании активов, принадлежащих лицам, причастным к нарушению прав человека и коррупции», – напомнил адвокат Игорь Головань.

Адвокат отметил, что до сих пор власти не отреагировали на решение американского правительства.

«Решение Правительства США о применении санкций к Портнову – это готовое сообщение о преступлении, но почему-то нашим правоохранительным и антикоррупционным органам, так выглядит, не интересно, а кто этот высокий украинский чиновник, с которым вступил в сговор Андрей Портнов? Поскольку они своих обязанностей не выполняют, мы им помогаем, соответственно направили заявление о преступлении, базирующееся на документах, связанных с применением санкций к Андрею Портнову. Это первое наше сообщение. И мы заставим украинскую прокуратуру, заставим украинские правоохранительные органы начать и расследовать эти действия», – подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что именно с заявлений Портнова началось в 2019 году преследование Петра Порошенко.

«Именно с заведомо ложных заявлений Портнова о преступлениях началась грязная кампания по политическим преследованиям оппозиции, по политическим преследованиям лидера оппозиции Порошенко. Именно из портновских заявлений, которые были поддержаны и обслуживаются до сих пор и следователями Государственного бюро расследований, и должностными лицами офиса генерального прокурора», – напомнил Головань.

«Мы еще тогда, в 2019 году, с самого начала обращали внимание общества на то, что здесь не только преследование оппозиции, но и действия, направленные на содействие подрывной деятельности государства-агрессора. Поскольку большинство этих производств откровенно и прямо, большинство этих заявлений Портнова были откровенно и прямо в интересах государства-агрессора, РоSSийской Федерации», – напомнил адвокат.

«Например, “дело моряков”, где Портнов обвинил в том, что были захвачены украинские моряки роSSийскими вооруженными силами в Керченском проливе, не государство-агрессора, а самих украинских моряков и украинские власти. По заведомо ложным заявлениям Портнова к этому времени преследуется телеканал “Прямой”. До сих пор нарушается право на свободу слова, нарушаются права человека и осуществляется преследование оппозиции», – констатировал Головань.

Кроме того, адвокаты требуют расследования фактов, приведенных в решении Министерства финансов Соединенных Штатов о применении к Портнову санкций, и наказании соучастников.

«Мы имеем список из десятков следователей ГБР, которые были фактически сообщниками Портнова в его незаконных действиях. Мы знаем, что ГБР незаконно, не смотря на то, что оно находится в Шевченковском районе города Киева , с помощью манипуляций и фальсификаций пытается обращаться со своими заведомо незаконными ходатайствами и обращениями именно в Печерский районный суд города Киева – почему, потому что Печерский суд известен своей суперлояльністю до Андрея Портнова», – напомнил Игорь Головань.

«Фамилии судей, которые там принимали соответствующие решения, фамилии прокуроров, которые были привлечены к этим фейковых уголовных производств, фамилии следователей, которые имеют отношение – а это десятки и десятки фамилий – все они зафиксированы, все они задокументированы, и мы требуем расследования и наказания этих людей», – резюмировал Головань.