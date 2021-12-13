Резников анонсировал реформу системы оборонных закупок

Министр обороны Алексей Резников заявил о намерении реформировать систему оборонных закупок.

Об этом сообщается в статье министра на сайте информагентства Минобороны.

Он пояснил, что нынешний государственный оборонный заказ имеет две основные проблемы: в армию поставляется не то, что нужно, а то, что доступно, а расходы, закладываемые в государственные программы развития вооружений, не совпадают с расходами государственного бюджета на соответствующие годы.

В целях решения этих "разрывов" Резников прежде всего собирается пересмотреть все опытно-конструкторские работы и закрыть те, у которых нет перспективы. "Я бы назвал этот шаг "детоксикацией ГОЗ"", - написал министр.

В Минобороны будет создан межструктурный комитет с участием специалистов Министерства, Генштаба, народных депутатов, представителей войск и с привлечением ученых. Он должен дать объективную картину развития способностей армии в реальных условиях. "У нас нет ресурсов делать все одновременно и в нужном объеме. Надо будет выбирать", – пояснил Резников.

По итогам этой дискуссии будут вноситься изменения в государственные целевые программы.

Кроме того, Минобороны намерено перейти на трехлетнее планирование оборонных закупок.

Самими закупками начнет заниматься новая структура, которую хотят создать по аналогии с Агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

"Новые процедуры закупок будут запущены в течение 2022 года. В 2022 году мы приступим к пересмотру системы формирования оборонного заказа. Я очень рассчитываю на помощь парламента. И в плане структурных изменений, и в плане изучения возможности увеличения бюджета обороны. В 2023 году эти изменения должны выдержать испытание практикой. Уверен, что через 3-4 года последовательного движения в этом направлении армия получит качественно новые возможности, которые будут способны отрезвить любого агрессора", - заявил министр.