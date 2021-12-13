Кабмин уволил замминистра внутренних дел Гогилашвили после скандала с правоохранителем, - СМИ

По данным медиа, решение было принято сегодня.

Кабмин уволил замминистра внутренних дел Гогилашвили после скандала с правоохранителем, - СМИ
Олександр Гогілашвілі
Фото: сайт МВС

Правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который грубо общался с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Кабинете Министров.

Согласно биографии на сайте МВД, Гогилашвили 10.2018-09.2019 был социальным работником международной общественной организации «Центр Здоровой Молодежи» г. Киев. Во время ссоры с правоохранителем Гогилашвили говорил, что он уже три года работает заместителем министра.

После огласки скандала СМИ сообщили, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский паспорт, выданный в 2003 году. Также у него есть личный налоговый номер РФ. Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником депутата Госдумы, "единоросса" Николая Валуева. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

После этого министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны, Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

После первого видео с Гогилашвили появилось еще одно, записанное в ноябре. На нем он назвал тупым патрульного в Киеве, который не узнал его в лицо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Рада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источникиРада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источники
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Гогилашвили имеет действующие роSSийский паспорт и налоговый номерГогилашвили имеет действующие роSSийский паспорт и налоговый номер
Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении ГогилашвилиЗеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Монастырский подписал приказ о временном отстранении ГогилашвилиМонастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили
Заместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую областьЗаместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую область
Кабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границыКабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границы
Кабмин утвердил реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное обществоКабмин утвердил реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество
Кабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупацииКабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации
Последние новости
Подгружаем последние новости