Кабмин уволил замминистра внутренних дел Гогилашвили после скандала с правоохранителем, - СМИ

Правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который грубо общался с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Кабинете Министров.

Согласно биографии на сайте МВД , Гогилашвили 10.2018-09.2019 был социальным работником международной общественной организации «Центр Здоровой Молодежи» г. Киев . Во время ссоры с правоохранителем Гогилашвили говорил, что он уже три года работает заместителем министра.

После огласки скандала СМИ сообщили, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский паспорт, выданный в 2003 году. Также у него есть личный налоговый номер РФ . Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником депутата Госдумы, "единоросса" Николая Валуева. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

После этого министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны, Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.