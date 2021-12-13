Ляшко объявил о дополнительной прививке от COVID-19 для групп риска

Людям с ослабленным иммунитетом будут делать три прививки, а не две.

Ляшко объявил о дополнительной прививке от COVID-19 для групп риска
Фото: КГГА

Министр здравоохранения Виктор Ляшко решил подписать приказ о проведении дополнительной прививки от COVID-19 для групп риска.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 13 декабря, подчеркнув, что речь идет именно о дополнительной, а не бустерной прививке.

"Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья (например, иммуноскопрометированные лица), имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил Ляшко.

Бустерная доза вводится с целью усиления иммунного ответа или эффективности вакцины, которая угасает с течением времени.

Дополнительную прививку будут делать через один-три месяца после второй дозы людям с первичным или приобретенным иммунодефицитным состоянием, людям на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии; людям с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получавшим иммуносупрессивную терапию до прививки; людям, получавшим высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Напомним, на прошлой неделе глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав планирует начать прививку бустерной дозой вакцины в середине января 2022 года.



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