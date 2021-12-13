Рада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источники

Верховная Рада на последней пленарной неделе в этом году не будет рассматривать законопроекты о местных государственных администрациях и столице, как планировали ранее.

Во время согласительного совета в понедельник о рассмотрении этих законопроектов не упоминалось. Их нет и в плане повестки дня недели, полученном вчера LB.ua от источников.

Один из собеседников издания называет причиной отсрочки рассмотрения нехватку времени.

"Нет времени на законопроект о местных государственных администрациях, нужно 5 часов в зале или внеочередное заседание. А это нереалистично, потому что во вторник заседание будет до 17-18:30, а в четверг – до исчерпания вопроса локализации. Будем рассматривать в январе", – сообщил источник.

Другие собеседники издания объясняют, что рассмотрение законопроектов откладывают из-за нехватки голосов. Монобольшинство не располагает необходимыми 226 "за", а группа "За будущее", которая часто "выручала" "Слугу народа" своей поддержкой законопроектов, пока не готова голосовать.

Источники добавили, что в Офисе президента в прошлую пятницу состоялись консультации по законопроекту о столице.

Напомним, оба документа сначала хотели рассматривать по спецпроцедуре – то есть только с приоритетными правками. Однако согласия на это в парламентском зале не нашлось, так что фракции и группы договорились снять около 90% правок и рассматривать их по обычным процедурам.

Член профильного комитета Виталий Безгин говорил, что относительно голосования сначала законопроекта о местных государственных администрациях, а уже потом – о столице, была договоренность с европейскими партнерами.

Он также сказал, что в зале хватило бы голосов за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице, а по аналогичной процедуре с законопроектом об администрациях "были нюансы" – одна из депутатских фракций или групп выступила против.

По информации источников LB, именно группа "За будущее" не давала голоса за спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях. Однако была договоренность, что они будут голосовать за оба закона (и о столице) в целом.

В ноябре вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что до принятия законопроекта о столице во втором чтении парламент будет рассматривать проект о местных госадминистрациях.

"Мы хотели бы сначала проголосовать 4298 – законопроект о местных государственных администрациях, который закладывает фундаментальные устои по работе глав местных государственных администраций, на которых будет базироваться предложение по закону о столице относительно переформатирования работы главы КГГА в работу такого похожего на префекта чиновника. А законно избранный мэр будет продолжать выполнять свои делегированные функции, в частности, реформировать качественно сферу общественного транспорта", – сказал он.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города.

19 октября первый вице-спикер парламента Корниенко сообщил, что закон о столице во втором чтении может рассматриваться по спецпроцедуре, поскольку в него подали около 1000 правок. Нардепы надеялись, что благодаря особой процедуре пройти этот документ удастся за 2-3 часа.

20 октября профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении. По словам Корниенко, это может произойти уже до Нового года.