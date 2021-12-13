Заместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтации

Заместитель министра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков пригрозил НАТО "военным ответом", если альянс не предоставит РоSSии гарантии безопасности.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, одно из основных беспокойств Москвы связано с тем, что в Европе скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ракетным договором между Россией и США (ДРСМД).

"То есть будет конфронтация, будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США ", - отметил он.

Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат.

"Уверение о том, что НАТО не намерено размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", - заявил он.

При этом Рябков заявил, что вариант с вторжением в Украину не рассматривается.

"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза "роSSийского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы совершаем на своей территории, их просто не касается, у них нет ни морального, ни политического права задавать вопросы в такой плоскости", - сказал Рябков.

Напомним, 2 декабря министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени предложит новый договор европейской безопасности, который, как он надеется, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.