Заместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтации

РоSSия готова развернуть ракетные системы средней и малой дальности.

Заместитель Лаврова пригрозил НАТО новым витком конфронтации
Фото: RT

Заместитель министра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков пригрозил НАТО "военным ответом", если альянс не предоставит РоSSии гарантии безопасности.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, одно из основных беспокойств Москвы связано с тем, что в Европе скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ракетным договором между Россией и США (ДРСМД).

"То есть будет конфронтация, будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", - отметил он.

Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат.

"Уверение о том, что НАТО не намерено размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", - заявил он.

При этом Рябков заявил, что вариант с вторжением в Украину не рассматривается.

"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза "роSSийского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы совершаем на своей территории, их просто не касается, у них нет ни морального, ни политического права задавать вопросы в такой плоскости", - сказал Рябков.

Напомним, 2 декабря министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени предложит новый договор европейской безопасности, который, как он надеется, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

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