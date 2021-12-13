Локализация – в повестке дня ВР на текущую сессионную неделю, – Кисилевский

Законопроект предусматривает требование локализации при публичных закупках продукции машиностроения.

Локализация – в повестке дня ВР на текущую сессионную неделю, – Кисилевский
Фото: censor.net

Согласительный совет ВР по инициативе фракции партии «Слуга народа» внес в повестку дня текущей сессионной недели законопроект №3739, предусматривающий требование локализации при публичных закупках продукции машиностроения. Об этом сообщил соавтор законопроекта Дмитрий Кисилевский.

«Ежегодно государство тратит на публичные закупки около 600 млрд грн, из них около 40% на импортные товары. Это аномально много. Например, в ЕС доля импорта в публичных закупках составляет 8%, в США – 5%. Требование локализации – нормальная практика и в ЕС, и в США, и практически во всех других развитых экономиках мира. Из-за засилья импорта при публичных закупках особенно страдает украинское машиностроение. Законопроект №3739 предлагает решение этой проблемы: хочешь продать украинскому государству автобус, трамвай или локомотив? Пожалуйста, построй производство в Украине, приобрети комплектующие у украинских предприятий, найми на работу украинских граждан», - заявил Дмитрий Кисилевский.

Народный депутат также сообщил о компромиссе, который удалось достичь во время консультаций с Евросоюзом, ранее выступавшим против законопроекта.

«На компании из стран-подписантов соглашения GPA (соглашения ВТО о публичных закупках), в частности, ЕС и США, требование локализации не будет распространяться. Но для 80% публичных закупок продукции машиностроения, в т.ч. из Китая, Беларуси и Турции, не подписавших GPA, локализация заработает», – подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады на прошлой неделе внес поправки и поддержал для принятия во втором чтении проект закона №3739 по внесению изменений в закон Украины "О государственных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Законопроект предусматривает требование местной составляющей при публичных закупках продукции ряда категорий машиностроения: железнодорожного транспорта, городского транспорта, коммунальной техники, энергетического машиностроения и аэроспейса.

В доработанном документе в первый год действия закона предусматривается требование локализации на уровне 10% с последующим ежегодным увеличением на 5%. Рост требования локализации остановится на отметке 40% и будет оставаться до конца 10-летнего срока действия закона.

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