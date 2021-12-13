Винницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоны

Минздрав уже вынес этот вопрос на рассмотрение госкомиссии.

Винницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоны
Фото: МОЗ

Винницкая и Хмельницкая области выйдут из "красной" зоны.

Об этом на брифинге в понедельник, 13 декабря, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев у нас было на неделе с 1 по 7 ноября – 152 263 случая. За прошедшую неделю были зарегистрированы 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области: Винницкую и Хмельницкую. Министерство здравоохранения уже сделало соответствующее представление Кабинету Министров Украины о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", - рассказал Ляшко.

Винницкая область находится в "красной" зоне с 18 ноября, Хмельницкая – с 30 октября.

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

В "красной" зоне остаются 10 регионов Украины.

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