В Великобритании заявили, что омикрон распространяется с "феноменальной" скоростью

Страна начинает делать бустерные прививки всем взрослым.

В Великобритании заявили, что омикрон распространяется с "феноменальной" скоростью
Фото: news.sky.com

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый омикрон-вариант коронавируса имеет феноменальную быстроту распространения.

Об этом он сказал в эфире Sky News в понедельник, 13 декабря.

Британский министр призвал жителей страны прийти за бустерной дозой прививки, потому что Великобритания "опять в состоянии гонки между вакциной и вирусом". В этой связи центры вакцинации в Великобритании даже в течение рождественских праздников будут работать по 12 часов в сутки.

По его словам, правительство бросает все силы на ревакцинацию населения, потому что она сейчас важнее, чем когда-либо.

Джавид сообщил также, что 10 человек с омикрон-штаммом попали в больницы. Смертей пока не было.

Из-за распространения омикрона в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон объявил, что третью дозу вакцины или бустер теперь может сделать каждый житель страны старше 18 лет.

An update on booster jabs. https://t.co/73NbmmhTiP

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2021

Уровень опасности коронавируса в Великобритании повысили до четвертого из пяти возможных.

"Все должны понимать, что на нас идет лавина омикрона. Сейчас очевидно, что двух доз вакцины просто недостаточно, чтобы обеспечить нужную степень защиты. Но хорошая новость в том, что наши ученые уверены: третья доза, бустер, поможет вернуть защиту на нужный уровень", – заявил он.

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