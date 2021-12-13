Стефанчук пообещал не подписывать обращение в КСУ о дате выборов Рады

"Некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава Богу, не мажоритарщик".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подпишет обращение в Конституционный Суд за разъяснением о возможности перенесения парламентских выборов с 2023 года на 2024 год.

"Нет, я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава Богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", - сказал Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина".

Напомним, очередные парламентские выборы, по Конституции Украины, должны пройти на пятый год полномочий действующей Верховной Рады, то есть 29 октября 2023 года.

В то же время Конституция предусматривает, что срок полномочий Верховной Рады должен составлять пять лет, но если выборы состоятся 29 октября 2023 года, тогда он будет составлять только четыре года и четыре месяца.

Для урегулирования этой проблемы президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде инициировать обращение в КСУ.