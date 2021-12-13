Премьер Польши и канцлер Германии обсудили вопросы безопасности Украины

Моравецкий отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации в том числе и благодаря "Северному потоку-2".

Канцлер Германии Олаф Шольц во время воскресного визита в Варшаву обсудил с польским премьером Матеушем Моравецким безопасность Украины и роSSийский газопровод "Северный поток-2".

В комментарии в отношении Украины Шольц заверил, что Европа должна дать понять, что не допустит разрушения границ в Европе, пишет Deutsche Welle. Изложение переговоров также опубликовано на сайте правительства Польши .

Фото: Правительство Польши Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий

"Никому не следует считать, что они (границы – Ред.) могут быть нарушены без серьезных последствий", – отметил он.

По словам Шольца, обсуждение безопасности Украины продолжится и на ближайшем саммите Евросоюза .

Моравецкий по-прежнему выступает против запуска "Северного потока-2" во избежание "давления Кремля на Украину и ЕС ". Шольц заявил, что Германия приложит все усилия, чтобы Украина осталась транзитером роSSийского газа.

На сайте польского правительства отмечено, что Моравецкий обратил внимание Шольца на сложную ситуацию, в которой оказалась Украина, чему также способствует и роSSийский газопровод. Он отметил, что открытие СП-2 ставит не только Украину, но и другие государства Восточной Европы в непростую ситуацию.

И Моравецкий, и Шольц были солидарны в вопросе критики режима Александра Лукашенко в Беларуси. Новые экономические санкции против него также обсудят на саммите ЕС .

Напомним, новое правительство Германии заявило, что готово заблокировать роSSийский газопровод "Северный поток-2" в случае, если РоSSия пойдет на новую агрессию по отношению к Украине.

Газопровод уже построен, но пока не работает. Его сертификация приостановлена из-за швейцарской регистрации Nord Stream 2 AG, тогда как оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.