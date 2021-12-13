ФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с Украиной

Целью операции якобы было предотвращение нападений на образовательные учреждения.

ФСБ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с Украиной
Фото: pravdaurfo.ru

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что провела массовую облаву на членов неонацистской группировки "М.К.У", которую в РоSSии связывают с Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по выявленным в 37 регионах РоSSийской Федерации 106 сторонникам украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором 2000 г.р. (в отношении него расследуется дело по ч.4) ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ, он объявлен в международный розыск), действующей под покровительством украинских спецслужб", - сообщила в понедельник пресс-служба ФСБ.

Целью операции якобы было предотвращение акции, в рамках которой планировались нападения на образовательные учреждения.

Среди задержанных – три администратора интернет-страниц этой организации.

Напомним, что, по данным BBC, Егор Краснов был задержан украинской полицией в январе 2020 года за нападение на человека на набережной в Днепре. С этого момента он находится в местном СИЗО в ожидании суда.

В течение года ФСБ несколько раз заявляла о задержании граждан РФ по подозрению в причастности к радикальной группировке "М.К.У.", якобы связанной с Украиной.

"М.К.У." до 2021 мало фигурировало в информационном пространстве. Однако по возвращении в январе оппозиционера Алексея Навального из Германии прокремлевские медиа начали писать, что за протестами в Москве якобы стоит эта организация вместе со Службой безопасности Украины.

По определению роSSийских СМИ, "М.К.У" - это созданная в 2018 году в Украине организация неонацистского направления под названием "Маньяки. Культ убийц".

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