ФСБ фюрера РФ провела массовую облаву на членов неонацистской группировки, которую в РоSSии связывают с Украиной

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что провела массовую облаву на членов неонацистской группировки "М.К.У", которую в РоSSии связывают с Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по выявленным в 37 регионах РоSSийской Федерации 106 сторонникам украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором 2000 г.р. (в отношении него расследуется дело по ч.4) ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ , он объявлен в международный розыск), действующей под покровительством украинских спецслужб", - сообщила в понедельник пресс-служба ФСБ.

Целью операции якобы было предотвращение акции, в рамках которой планировались нападения на образовательные учреждения.

Среди задержанных – три администратора интернет-страниц этой организации.

Напомним, что, по данным BBC, Егор Краснов был задержан украинской полицией в январе 2020 года за нападение на человека на набережной в Днепре. С этого момента он находится в местном СИЗО в ожидании суда.

В течение года ФСБ несколько раз заявляла о задержании граждан РФ по подозрению в причастности к радикальной группировке "М.К.У.", якобы связанной с Украиной.

"М.К.У." до 2021 мало фигурировало в информационном пространстве. Однако по возвращении в январе оппозиционера Алексея Навального из Германии прокремлевские медиа начали писать, что за протестами в Москве якобы стоит эта организация вместе со Службой безопасности Украины.