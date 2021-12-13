?За сутки на Донбассе ранен один военный

Он получил минно-взрывную травму и попал в больницу.

В воскресенье, 12 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве был ранен 49-летний украинский военный. Он получил минно-взрывную травму и попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"Как выяснилось, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", - сообщили военные.

За сутки на Донбассе зафиксировали четыре обстрела: около Талаковки, Крымского, Попасной и Екатериновки.

С начала суток 13 декабря обстрелов не наблюдалось.

Напомним, что в субботу, 11 декабря, также был ранен украинский военный.