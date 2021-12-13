Резников рассказал, как Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины

В прошлом месяце Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке ветировал закупку Украиной систем вооружения для противостояния роSSийской агрессии.

Об этом изданию Financial Times рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Укринформ".

"Они до сих пор строят газопровод Nord Stream 2 и одновременно блокируют наши оборонные вооружения. Это очень несправедливо", – приводит издание комментарий, полученный от главы Минобороны.

При этом уточняется, что, по словам Резникова, в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной ружей против беспилотников, а также антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Правда, с тех пор Германия сняла с повестки дня первую позицию, признав, что в случае оружия против дронов речь идет о нелетальном оружии.

Резников заявил, что, учитывая то, что правительство Германии блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобрести его с помощью двусторонних соглашений с союзниками, в частности, с США , Великобританией, Литвой и Францией. Он также добавил, что находится в "очень оптимистичном настроении" по поводу получения ракет и другого оборонного вооружения от США и других партнеров после переговоров.