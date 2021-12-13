Новая Каледония в третий раз на референдуме проголосовала против независимости от Франции

Сторонники независимости призвали бойкотировать голосование и не пришли на участки.

В воскресенье, 12 декабря, в Новой Каледонии (островная территория около Австралии) состоялся референдум, на который выносился вопрос о независимости от Франции. Большинство участников голосования высказались против.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные местными властями.

"За" независимость Новой Каледонии от Франции проголосовали 3,51% участников референдума, против – 96,49%. Явка составила всего 43,90%, в голосовании приняли участие более 80 тысяч жителей территории.

Результат этого волеизъявления был предсказуем, пишет RFI, поскольку сторонники независимости призвали избирателей бойкотировать голосование. Как инициаторы проведения референдума, они выступили против его проведения 12 декабря, считая, что новая вспышка эпидемии COVID-19 на архипелаге мешает провести полноценную и честную предвыборную кампанию.

Этот бойкот открыл путь к третьей победе сторонников Французской Новой Каледонии после референдумов, проведенных в ноябре 2018 и в октябре 2020 года.

В 2018 году против независимости проголосовали 56,7% жителей, в 2020 – 53,3%.

Сторонники независимости заявили, что не признают результаты последнего голосования и будут отрицать их в ООН .

В 1998 году Франция и Новая Каледония подписали соглашение, согласно которому до 2022 года на этой территории могут трижды провести референдум о независимости. Соглашение было подписано после масштабных конфликтов между коренным населением и потомками европейских колонизаторов, в результате которых погибли более 70 человек. Соглашение также предусматривает децентрализацию власти.

Новая Каледония – архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году. В 1946 г. она получила статус заморской территории.

В 1988 году на фоне беспорядков, спровоцированных активистами среди местного населения (меланезийцев), эта территория получила особый статус в соответствии с Матиньонскими соглашениями. Согласно этим документам, Франция постепенно передавала в управление местных властей важные вопросы самоуправления. В настоящее время метрополия контролирует вопросы обороны, денежной эмиссии, правосудия и внутренней безопасности.

Население Новой Каледонии составляет 270 тысяч человек. Французские компании добывают здесь золото, никель, кобальт, марганец, железо, хром, свинец и другие металлы.