США и ЕС едины в поддержке Украины, - Блинкен

"США и ЕС возложат большие расходы на РоSSию, если она выберет военную эскалацию".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем. Стороны скоординировали позиции ответа РоSSии на возможную агрессию против Украины.

Об этом Блинкен сообщил в Twitter .

"Я встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Мы обсудили наше замечательное сотрудничество и опасное военное наращивание со стороны РоSSии. США и ЕС едины в поддержке Украины и возложат большие расходы на РоSSию, если она выберет военную эскалацию", - написал Блинкен.

I met with @EU_Commission High Representative @josepborrellf to discuss our excellent cooperation and Russia’s dangerous military build-up. The U.S. and EU stand united in support for Ukraine and will impose high costs on Russia should it choose military escalation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 12, 2021

Он также отметил, что на министерском заседании "Большой семерки" в Ливерпуле G7 подтвердила свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы едины перед лицом наращивания роSSийской армии и агрессивной риторики по отношению к Украине", - добавил государственный секретарь США .

Напомним, страны "большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) по итогам встречи в Ливерпуле обнародовали совместное заявление. В документе, среди прочего, говорится, что военная агрессия РоSSии против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется Москве.