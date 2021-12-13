США и ЕС едины в поддержке Украины, - Блинкен

"США и ЕС возложат большие расходы на РоSSию, если она выберет военную эскалацию".
Фото: kmu.gov.ua
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем. Стороны скоординировали позиции ответа РоSSии на возможную агрессию против Украины.
Об этом Блинкен сообщил в Twitter.
"Я встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Мы обсудили наше замечательное сотрудничество и опасное военное наращивание со стороны РоSSии. США и ЕС едины в поддержке Украины и возложат большие расходы на РоSSию, если она выберет военную эскалацию", - написал Блинкен.
I met with @EU_Commission High Representative @josepborrellf to discuss our excellent cooperation and Russia’s dangerous military build-up. The U.S. and EU stand united in support for Ukraine and will impose high costs on Russia should it choose military escalation.
Он также отметил, что на министерском заседании "Большой семерки" в Ливерпуле G7 подтвердила свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Мы едины перед лицом наращивания роSSийской армии и агрессивной риторики по отношению к Украине", - добавил государственный секретарь США.
Напомним, страны "большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) по итогам встречи в Ливерпуле обнародовали совместное заявление. В документе, среди прочего, говорится, что военная агрессия РоSSии против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется Москве.