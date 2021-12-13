В Киев привезли Вифлеемский Огонь Мира

Фото: Макс Требухов

Украинские пластуны привезли в Киев Вифлеемский Огонь Мира. Первыми зажечь свечу смогли жители и гости столицы.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места события, церемония прошла сегодня вечером в Михайловском Златоверхом соборе. В дальнейшем пластуны передадут Вифлеемский Огонь Мира украинцам во всех областях. 13 декабря в 19:00 все желающие смогут получить огонь на своих областных вокзалах, включая Лисичанск, Константиновку и Мариуполь на Востоке.

"Каждый год, в канун Рождества, скауты всего мира распространяют символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. Он является символом тепла, мира и согласия, душевного спокойствия, любви к людям и к миру. После открытых передач, тысячи пластунов будут распространять огонь по всей Украине - в больницах, церквях, детских домах, а также повезут защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины", - сообщают организаторы мероприятия.

Кроме того, состоятся официальные передачи в Верховной раде, Министерстве обороны, КГГА и других учреждениях, говорится в сообщении.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а затем австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.