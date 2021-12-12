Ватикан призвал ОБСЕ начать борьбу с религиозной дискриминацией

Постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ОБСЕ Януш Урбанчик заявил о росте нетерпимости и дискриминации на почве антисемитизма и религиозных предрассудков в Европе.

Как сообщает Vaticannews, такое заявление он сделал на очередном заседании Постоянного совета организации, которое проходило 9 декабря.

Как отметил дипломат, последние данные свидетельствуют о том, что "христианские общины в значительной степени становятся жертвами преступлений на почве ненависти и инцидентов, мотивированных антирелигиозными предрассудками, даже в тех странах, где христиане составляют большинство".

Так, в 2020 году в Европе было зарегистрировано 980 случаев преступлений на почве ненависти против христиан, что составляет почти 25% от общего количества подобных преступлений – и это гораздо больше, чем в отношении любой другой религиозной группы; кроме того, это почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по словам представителя Ватикана, растет количество "терактов, преступлений на почве ненависти и других проявлений нетерпимости, направленных против синагог, мечетей, церквей, мест поклонения, кладбищ и религиозных объектов".

Представитель Ватикана подчеркнул, что "антихристианские преступления больше не являются маргинальным явлением", поэтому все государства-члены призваны "без предрассудков и иерархической избирательности" бороться с дискриминацией христиан, иудеев, мусульман и представителей других религий.

Следовательно, ватиканский дипломат призвал ОБСЕ разработать конкретные руководящие принципы для обеспечения "безопасности христианских общин, вдобавок и на основе того, что уже было сделано" для защиты иудейских и мусульманских общин.