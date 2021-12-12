Папа Римский надеется, что Рождество принесет мир в Украину

"Оружие - это не путь, по которому нужно идти".

Папа Римский надеется, что Рождество принесет мир в Украину
Фото: isra.com

Папа Римский Франциск призвал “к серьезному международному диалогу” для ослабления напряжения между Западом и Россией из-за наращивания роSSийских войск возле границы с Украиной.

Об этом он заявил во время обеденной молитвы на площади Святого Петра, пишет reuters.com.

Он также призвал обе стороны избегать вооруженного конфликта.

Папа отметил, что молился за "любую Украину, все ее церкви и религиозные общины и за всех ее людей".

“Оружие – это не путь, по которому нужно идти. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – сказал Папа тысячам людей в своем обращении.

Напомним, 10 декабря в МИДе сообщили, что организация возможного визита Папы Римского в Украину находится "на повестке дня" ведомства.

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