На Майдане Незалежности прошла акция видимости в поддержку прав людей с инвалидностью

Участники акции пришли с фонариками и включали свет на мобильных телефонах.

Фото: Макс Требухов

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция видимости людей с инвалидностью “Lights for Rights”.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Участники акции пришли с фонариками и включали свет на мобильных телефонах, чтобы "подсветить права людей с инвалидностью в Украине".

Фото: Макс Требухов

Они призвали обратить внимание на то, что "каждый и каждая из нас должен чувствовать себя свободно, комфортно, достойно и безопасно в демократическом государстве".

Фото: Макс Требухов

Люди держали плакаты с надписями: "За права людей с инвалидностью", "Мы достойны", "Мы - женщины с инвалидностью", "Я есть", "Мир один на всех", "Сияния большего требуй".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов