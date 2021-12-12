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2021-12-12
На Майдане Незалежности прошла акция видимости в поддержку прав людей с инвалидностью
Участники акции пришли с фонариками и включали свет на мобильных телефонах.
Фото: Макс Требухов
В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция видимости людей с инвалидностью “Lights for Rights”.
Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.
Участники акции пришли с фонариками и включали свет на мобильных телефонах, чтобы "подсветить права людей с инвалидностью в Украине".
Фото: Макс Требухов
Они призвали обратить внимание на то, что "каждый и каждая из нас должен чувствовать себя свободно, комфортно, достойно и безопасно в демократическом государстве".
Фото: Макс Требухов
Люди держали плакаты с надписями: "За права людей с инвалидностью", "Мы достойны", "Мы - женщины с инвалидностью", "Я есть", "Мир один на всех", "Сияния большего требуй".
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов