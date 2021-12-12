Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве

Появилось видео нового скандала с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве .

Видео инцидента передали журналисту Михаилу Ткачу рядовые сотрудники полиции, пишет Украинская правда.

Так, на видео видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские для проверки документов.

Это Гогилашвили разозлило, и он начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей и возмущаться, почему "не узнали начальство".

Полицейские вместо этого спокойно пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

"Ты глупый вообще? Ты в сознании? Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило? Не доводи, в натуре, завтра ко мне в кабинет придешь”, – ответил им замминистра.