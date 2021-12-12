Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве

Чиновника разозлило, почему "не узнали начальство".

Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Фото: сайт МВД

Появилось видео нового скандала с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

Видео инцидента передали журналисту Михаилу Ткачу рядовые сотрудники полиции, пишет Украинская правда.

Так, на видео видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские для проверки документов.

Это Гогилашвили разозлило, и он начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей и возмущаться, почему "не узнали начальство".

Полицейские вместо этого спокойно пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

"Ты глупый вообще? Ты в сознании? Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило? Не доводи, в натуре, завтра ко мне в кабинет придешь”, – ответил им замминистра.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Гогилашвили имеет действующие роSSийский паспорт и налоговый номерГогилашвили имеет действующие роSSийский паспорт и налоговый номер
Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении ГогилашвилиЗеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Монастырский подписал приказ о временном отстранении ГогилашвилиМонастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили
Заместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую областьЗаместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую область
В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"
Венецианская комиссия избрала нового президентаВенецианская комиссия избрала нового президента
В Киеве простились с военным волонтером Сергеем МаксимцомВ Киеве простились с военным волонтером Сергеем Максимцом
Малюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во ЛьвовеМалюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове
США призвали "без промедлений завершить процесс" назначения нового руководителя САПСША призвали "без промедлений завершить процесс" назначения нового руководителя САП
Последние новости
Подгружаем последние новости