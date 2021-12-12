Гогилашвили имеет действующие роSSийский паспорт и налоговый номер

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который оказался в центре скандала из-за грубого и нецензурного общения с правоохранителями на въезде в Донецкую область, имеет действующий паспорт гражданина РоSSийской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РоSSии.

Так, Гогилашвили получил паспорт гражданина РоSSийской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Он также имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705.

"Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные только действующих паспортов граждан РФ и их индивидуальных налоговых номеров. Выход из гражданства РФ или лишение его происходит на основании соответствующего Указа президента РоSSии", – говорится в сообщении.

Фото: investigator.org.ua

Блогер и бывший нардеп Борислав Береза в своем telegram-канале также обнародовал информацию о том, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский загранпаспорт, выданный в 2012 году.

По некоторым данным, Гогиашвили находится в Украине с 2010 года, так что роSSийский загранпаспорт он получал уже в украинский период своей биографии.

Согласно официальной биографии, Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы РоSSии от партии "Единая РоSSия".

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны, Гогилашвили извинился за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. До 2010 года проживал в РоSSии, работал ответственным за связи с общественностью в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых в Ростове-на-Дону.

Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

После победы Владимира Зеленского Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".