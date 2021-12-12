Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили
Президент отметил, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.
Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД Александра Гогилашвилииз-за инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области.
Об этом Зеленский написал в своем телеграмме-канале.
Он отметил, что на инцидент может быть только одна реакция, и он уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем.
“Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека: независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств.
Напомним, на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.
Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".
После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.
Со своей стороны, Гогилашвили извинился за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.
Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. До 2010 года проживал в РоSSии, работал ответственным за связи с общественностью в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых в Ростове-на-Дону.
Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.
После победы Владимира Зеленского Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".