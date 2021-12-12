В Кабуле раздался мощный взрыв, - СМИ

Пока подробности не известны.

В Кабуле – столице Афганистана, в воскресенье, 12 декабря, прогремел мощный взрыв, слышны выстрелы.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на местные СМИ .

"Взрыв произошел в районе Дехбури города Кабул, с места происшествия слышны звуки выстрелов", - говорится в сообщении.

Пока подробности не известны.

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, еще не прокомментировало инцидент.

Напомним, 14 октября во время пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана прогремели взрывы, в результате которых погибло более 30 человек. Еще 90 получили ранения.

8 октября в результате взрыва в мечети шиитского города Кундуз на севере Афганистана погибло от 43 до 70 человек. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство".