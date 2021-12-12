Сегодня отмечают День Сухопутных войск Украины

Сегодня, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск Украины.

Праздник установлен согласно Указу Президента Украины от 18 октября 1997 года.

Сухопутные войска – самый многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины, предназначенный для ведения боевых действий, преимущественно на суше.

Военных с праздником поздравил президент Владимир Зеленский.

“Приветствую вас с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск Украины. Это праздник мужественных и преданных своему делу воинов, которые в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства, защиту его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности ”, – отметил он.

Он добавил, что во времена судьбоносных для нашего народа испытаний "воины этого многочисленного и мощного вида национального войска всегда играли решающую роль на поле боя, доказывая своей победой, стойкостью и умелыми действиями, что не существует силы, способной преодолеть их волю к победе".

Сегодня, в день своего профессионального праздника, военнослужащие Сухопутных войск продолжают стойко и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая достойный отпор роSSийскому агрессору на Востоке Украины, добавил Зеленский.

“Убежден, что вы и дальше будете надежно стоять на защите свободы и независимости нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя нашей победы. Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!”, – подытожил он.