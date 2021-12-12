Сегодня отмечают День Сухопутных войск Украины
Военных поздравил президент Зеленский.
Сегодня, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск Украины.
Праздник установлен согласно Указу Президента Украины от 18 октября 1997 года.
Сухопутные войска – самый многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины, предназначенный для ведения боевых действий, преимущественно на суше.
Военных с праздником поздравил президент Владимир Зеленский.
“Приветствую вас с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск Украины. Это праздник мужественных и преданных своему делу воинов, которые в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства, защиту его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности ”, – отметил он.
Он добавил, что во времена судьбоносных для нашего народа испытаний "воины этого многочисленного и мощного вида национального войска всегда играли решающую роль на поле боя, доказывая своей победой, стойкостью и умелыми действиями, что не существует силы, способной преодолеть их волю к победе".
Сегодня, в день своего профессионального праздника, военнослужащие Сухопутных войск продолжают стойко и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая достойный отпор роSSийскому агрессору на Востоке Украины, добавил Зеленский.
“Убежден, что вы и дальше будете надежно стоять на защите свободы и независимости нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя нашей победы. Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!”, – подытожил он.