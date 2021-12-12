В "красной" зоне находятся 10 областей, Закарпатье стало "оранжевым"

По состоянию на воскресенье, 12 декабря, в "желтой" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся Киев и 12 областей.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Это Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

Закарпатская область, которая 11 декабря была "желтой", перешла в "оранжевую" зону, где также и Донецкая.

В "красной" зоне, соответственно, остается 10 областей, речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Добавим, уровень заболеваемости коронавирусом по состоянию на 11 декабря составил 360 на 100 тысяч населения при установленном показателе 75 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости на Волыни – 608 на 100 тысяч населения, самый низкий в Херсонской области – 161.

Напомним, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые усиливают требования к вакцинации в "желтой" зоне.

Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.