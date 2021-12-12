Оккупанты стреляли возле Песчаного, Каменки и Катериновки

С утра воскресенья враг еще не стрелял.

В течение пятницы, 11 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Песчаного, что на Луганщине, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки, что на Луганщине, вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 10 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

11 декабря в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.